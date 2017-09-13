Сивков: НАТО теряет влияние в Турции

По мнению российского военного эксперта Константина Сивкова, контракт на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, подписанный Анкарой и "Рособоронэкспортом", значительно ослабляет позиции НАТО в Турции.

Во вторник турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на заявление президента Тайипа Эрдогана, сообщила о том, что Турция уже внесла задаток на приобретение у России зенитных ракетных систем С-400.

"Наши друзья уже подписали (соглашение. — Прим. ред.) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Казахстана, которого цитирует РИА Новости.

Укрепление военного сотрудничества между Россией и Турцией прокомментировал в эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, фактически это означает, что Турция в военно-техническом отношении начала ориентироваться на Россию, а не на НАТО.

Каковы будут последствия для позиций НАТО в Европе в результате поставок российских ракет в Турцию, объяснил доктор военных наук Константин Сивков.