Килба о требовании США: российские войска были и будут в Абхазии

США озабочены закрытием пунктов перехода границы в Южной Осетии и Абхазии и требуют от России вывода военных из республик, передает РИА Новости совместное заявление США и Грузии по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.

"Эти вооруженные силы здесь находились и будут находиться по доброй воле руководства России и Абхазии в рамках подписанных договоренностей", — сказал Килба.



