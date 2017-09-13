Атаев: заявление США направлено на усиление давления на Россию

"Это не новое заявление, ранее этой тактике придерживался секретариат НАТО. Практика показала, что США напрямую на конфронтацию с Россией не пойдут — они будут в очередной раз наращивать военно-политический потенциал Грузии, Украины, антироссийских сил в Молдове", — сказал Атаев радио Sputnik

Начальник сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев отметил, что заявление сделано после того, как прошла апробация совместных действий натовский, грузинских, украинских и молдавских сил на приграничной с Южной Осетией территории, в рамках учений «Достойный партнер 2017».



