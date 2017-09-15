Герия о борьбе с мраморным клопом: только химией

О том, откуда в Абхазии появился мраморный клоп, как с ним бороться и насколько действенные методы борьбы с вредителем, радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия.

"Наш опыт показывает, что для уничтожения мраморного клопа альтернативы химическим обработкам нет. Очень часто приходится обрабатывать пораженные участки. Чтобы локально спасти участки от насекомых, нужно проводить две массированные обработки в месяц. Мы провели три обработки в год", — рассказал Владимир Герия в беседе с ведущей радио Sputnik Беллой Кварчия.