16:59 15 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Герия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Герия о борьбе с мраморным клопом: только химией

Радио
Получить короткую ссылку
2310

О том, откуда в Абхазии появился мраморный клоп, как с ним бороться и насколько действенные методы борьбы с вредителем, радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Службы защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Владимир Герия.

"Наш опыт показывает, что для уничтожения мраморного клопа альтернативы химическим обработкам нет. Очень часто приходится обрабатывать пораженные участки. Чтобы локально спасти участки от насекомых, нужно проводить две массированные обработки в месяц. Мы провели три обработки в год", — рассказал Владимир Герия в беседе с ведущей радио Sputnik Беллой Кварчия.

По теме

Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Галском районе
Вредитель "крупным планом": как выглядит мраморный клоп под микроскопом
Тарба: клоп-вонючка особенно распространен в восточной Абхазии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Хода нет!

    Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Книжный экстремизм

    В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Арифметика ЕАЭС

    Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.

  • Ситуация в сирийском городе Алеппо
    Три плюс один

    Результатом переговоров по Сирии в Астане может стать запуск четвертой зоны деэскалации конфликта в сирийском Идлибе.

  • Пленарное заседание Госдумы РФ
    Чекисты и сторожа

    Чем занимались кандидаты в президенты Кыргызстана до того, как решили побороться за главный политический пост страны?

  • Учения Запад-2017 с 14 по 20 сентября на территории Беларуси и России
    Места в партере

    Главная интрига второго дня совместных белорусско-российских учений – на каких полигонах будут следить за их ходом Александр Лукашенко и Владимир Путин.

  • Голосование в Сейме, архивное фото
    Языковая удавка

    Латвийский сейм поддержал ужесточение наказания за нарушения в сфере государственного языка и циничное использование русской речи.

  • Толстая книга, архивное фото
    Книжные войны

    Военное ведомство Литвы сочло книги трех российских авторов фальсификацией истории страны и ограничило их попадание в библиотеки.

  • Здание ООН
    Обсудим позже

    ООН отложила рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи организации пункта о выводе иностранных войск из Приднестровья.

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Хода нет!

    Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Книжный экстремизм

    В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Арифметика ЕАЭС

    Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Самолет из бутылки
Как сделать самолет из бутылки
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia