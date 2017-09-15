Лукин: демократические страны воюют друг с другом

В Международный день демократии заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин в интервью радио Sputnik рассказал о положении современной демократии.





Решение 15 сентября отмечать Международный день демократии было принято Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Этот праздник является поводом обратить внимание на состояние демократии в мире. О возможности демократии, как разного рода заслона для общественных, политических и международных конфликтов, на радио Sputnik размышляет заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Лукин.