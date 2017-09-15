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Тимур Чкотуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чкотуа: Кабмин определяет очередность установки лифтов в столичных домах

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О том, в каких многоэтажках Сухума в ближайшие месяцы будут установлены новые лифты, Sputnik Абхазия рассказал директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа.

"Новые лифты будут установлены в некоторых домах столицы на улице Заречной, в Новом районе на улицах Лагвилава, Киараз, Эшба, Когония, Басария и в районе Турбазы на улице Акиртава", — рассказал Чкотуа. 


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