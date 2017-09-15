Чкотуа: Кабмин определяет очередность установки лифтов в столичных домах

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Чача и аджинджух: в Германии открыли представительство ТПП Абхазии Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Геннадием Гагулия находилась в Берлине с 12 по 14 сентября. 85

Выходные в Абхазии будут ясными В выходные дни и в понедельник Черноморское побережье Абхазии остается под влиянием юго-западной окраины антициклона, центр которого находится в европейской части России, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 43