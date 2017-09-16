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Посол доброй воли Абхазии Дмитрий Гвазава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гвазава о первой гонке на Кубке России по Mitjet: развернуло, пришел девятым

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О промежуточных итогах шестого этапа Кубка России – 2017 Mitjet 2L, который проходит на Сочинском автодроме, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал гонщик Дмитрий Гвазава.

"Меня развернуло, и пришлось прорываться с конца. В итоге из 20 машин приехал девятым. Сейчас ситуация в зачете сложная, я был на 22 очка впереди Алексея Карачева, теперь очки сравнялись. Он будет стартовать с пятой позиции, я с девятой, и мне необходимо приехать первым, чтобы занять второе место в Чемпионате", — сказал Гвазава. 


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