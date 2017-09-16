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Вадим Дробиз
© Фото: newsler.ru

Вадим Дробиз о неурожае винограда во Франции: искусственный ажиотаж

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Несмотря на неурожай винограда во Франции дефицита французского вина не будет ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

Министерство сельского хозяйства Франции объявило, что в этом году производство вина будет снижено на 18% по сравнению с прошлым. Планируется произвести 37,2 миллиона гектолитров напитка, этот показатель на 17% меньше среднего уровня за последние пять лет.

В министерстве неурожай связывают с плохими погодными условиями и, в частности, с заморозками, ударившими этой весной.

По мнению Вадима Дробиза, французские виноделы преувеличивают негативные последствия неурожая, пытаясь создать искусственный ажиотаж вокруг французского вина. На самом никакого дефицита всемирно раскрученного напитка не может быть по ряду причин, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт Вадим Дробиз.

 

 

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