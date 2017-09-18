16:17 18 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Армен Гаспарян
© Sputnik.

Гаспарян о прорыве Саакашвили на Украину: ничего ему не будет

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Политолог Армен Гаспарян поделился с радио Sputnik прогнозом о том, осмелятся ли власти Украины арестовать Саакашвили за прорыв через границу.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили при поддержке своих сторонников попал на украинскую территорию Украины из Польши, прорвав кордон на границе. По данному инциденту украинские власти возбудили уголовное дело по четырем статьям.

"Совершенно очевидно, что никаких последствий прорыва Михаилом Саакашвили украино-польской границы не последует", — сказал политолог Армен Гаспарян в интервью радио Sputnik Южная Осетия.

По теме

"Чемодан без ручки": кто использует Саакашвили против Порошенко
Медведев о Саакашвили: этот пассажир в очередной раз обгадился
Саакашвили уволен с поста губернатора Одесской области
Политолог об отставке Саакашвили: одесситы его раскусили
Саакашвили подтвердил поставку оружия из Украины во время войны в Осетии
Грузинский парламентарий: Чатаев – провокация Саакашвили и его команды



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мадина Таймазова
    Лучшие в Европе

    Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.

  • В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения
    Боги войны

    На учениях в Азербайджане применят новые системы вооружения – широкомасштабные маневры различных видов и родов войск продолжатся до 22 сентября.

  • Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
    В память о мастере

    В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.

  • Ребенок читает книгу
    С точки зрения биологии

    Вызвавший негативные отклики новый учебник русского языка для седьмых классов вновь подвергся критике, в этот раз со стороны биолога.

  • Работник кафе в Москве. Архивное фото
    Свои люди

    В кыргызской диаспоре в Москве наметилась тенденция создавать рабочие места для соотечественников: в чем преимущество босса-земляка – в материале Sputnik.

  • Норвежская яхта сломалась в Гомельской области по пути в Турцию
    Белорусская Одиссея

    Яхтсмены из Норвегии никак не могут покинуть Беларусь и добраться до Турции - путешественникам вновь потребовалась помощь белорусских спасателей.

  • Посол Латвии в Великобритании Байба Браже
    Современное рабство

    Посол Латвии в Великобритании рассказала об опасности для приезжающих на Туманный Альбион на заработки попасть в рабство, иногда – к своим соотечественникам.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Проинформировать лично

    Президент Литвы Даля Грибаускайте отбыла на Генассамблею ООН, где "напрямую проинформирует" о положении с безопасностью вблизи границ страны.

  • Ураган, архивное фото
    Разгул стихии

    В Румынии из-за урагана и грозы погибли восемь человек, десятки пострадали, Молдова готовится к возможному удару стихии.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Почетный гость

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон стал почетным гостем на открытии V Азиатских игр в Ашхабаде, соревнования продлятся 10 дней.

  • Монеты России
    Преступный бизнес

    Двое узбекистанцев пытались незаконно продать старинные золотые монеты, изготовленные между 1898 и 1903 годами, возбуждено уголовное дело.

  • Иллюстративное фото
    Право на обыск

    Школьные учителя в Эстонии могут получить право обыскивать учеников – в парламент направлен законопроект об обеспечении безопасности в учебных заведениях.

  • Мадина Таймазова
    Лучшие в Европе

    Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.

  • В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения
    Боги войны

    На учениях в Азербайджане применят новые системы вооружения – широкомасштабные маневры различных видов и родов войск продолжатся до 22 сентября.

  • Вид на Московский Кремль и Большой Москворецкий мост
    В память о мастере

    В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Отель Null Stern в Швейцарии
13 необычных отелей мира: во льду, в песках и даже в тюрьме
Обновление гранита: в Парке Славы ведутся работы по благоустройству
"Обновление" гранита: в Парке Славы ведутся работы по благоустройству
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia