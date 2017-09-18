Гаспарян о прорыве Саакашвили на Украину: ничего ему не будет

Политолог Армен Гаспарян поделился с радио Sputnik прогнозом о том, осмелятся ли власти Украины арестовать Саакашвили за прорыв через границу.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили при поддержке своих сторонников попал на украинскую территорию Украины из Польши, прорвав кордон на границе. По данному инциденту украинские власти возбудили уголовное дело по четырем статьям.

"Совершенно очевидно, что никаких последствий прорыва Михаилом Саакашвили украино-польской границы не последует", — сказал политолог Армен Гаспарян в интервью радио Sputnik Южная Осетия.