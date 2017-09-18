Гаспарян о прорыве Саакашвили на Украину: ничего ему не будет

"Совершенно очевидно, что никаких последствий прорыва Михаилом Саакашвили украино-польской границы не последует", — сказал политолог Армен Гаспарян в интервью радио Sputnik Южная Осетия.
Политолог Армен Гаспарян поделился с радио Sputnik прогнозом о том, осмелятся ли власти Украины арестовать Саакашвили за прорыв через границу.
"Совершенно очевидно, что никаких последствий прорыва Михаилом Саакашвили украино-польской границы не последует", — сказал политолог Армен Гаспарян в интервью радио Sputnik Южная Осетия.
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Осетинские дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова завоевали золотые медали на первенстве Европы среди спортсменов в возрастной группе до 21 года.
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В Москве может появиться памятник архитектору Каро Алабяну: с инициативой установить монумент выступило посольство Армении в России.