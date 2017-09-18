Кетия о первенстве мира по вольной борьбе: был уверен в победе

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Инар Кетия в составе сборной России стал победителем Первенства мира по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 63 килограммов в Афинах. Как в финале Инару Кетия удалось победить японского спортсмена Кеншина Ито, он рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия.

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"Самое важное было выиграть Первенстве России, после чего я был уверен, что выиграю Европу и мир", - сказал Кетия.