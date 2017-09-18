Бигвава о победе ансамбля "Адац": аплодировали стоя

О том, какой приз привезла на родину младшая группа ансамбля народного танца "Адац", в интервью Sputnik Абхазия сообщила участник ансамбля "Адац", Заслуженная артистка Абхазии Натеко Бигвава.

Младшая группа ансамбля народного танца "Адац" заняло первое место на международной олимпиаде по хореографии "Красота и доброта спасут мир", которая проходила в поселке Лазаревское Краснодарского края 16 сентября.

"Дети были очень довольны, познакомились с участниками фестиваля. Зрители аплодировали стоя. Жюри было в восторге", — сказала Бигвава.