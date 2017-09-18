Гаделия о фестивале в Пицунде: прошел на повышенных мажорный тонах

"Прекрасный фестиваль, который прошел на повышенных мажорных тонах. В этом году было много органистов, около 12 человек. Помимо органистов в фестивале приняли участие коллективы и солисты, как абхазские, так и приглашенные из России", — сказал Гаделия.