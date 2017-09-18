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Лука Гаделия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гаделия о фестивале в Пицунде: прошел на повышенных мажорный тонах

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Органист Лука Гаделия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как в Пицундском храме завершился V юбилейный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде".

"Прекрасный фестиваль, который прошел на повышенных мажорных тонах. В этом году было много органистов, около 12 человек. Помимо органистов  в фестивале приняли участие коллективы и солисты, как абхазские, так и приглашенные из России", — сказал Гаделия.

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