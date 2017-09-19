Баранов: прыжки с парашютом безопаснее езды на машине

Парашютист Олег Баранов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о целях визита в Абхазию.
Парашютист Олег Баранов о визите в Абхазию
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18 сентября в аэропорту имени Владислава Ардзинба завершился XIX открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. В соревнованиях принимал участие парашютист Олег Баранов.
"Приехал из города Оренбурга. В небе Абхазии совершил четыре прыжка. На сегодняшний день у меня 1173 прыжка. В соревнованиях приняли участие 57 человек. Я выступал за команду Донбасса", — сказал Баранов.
По словам Олега Баранова, прыжки с парашютом безопаснее езды на машине.
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