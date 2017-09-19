Ирисова о НИИЭПиТе: в Абхазии впервые создан сайт научной конференции

Арт-директор юбилейной научно-практической конференции, посвященной 90-летию НИИЭПиТа, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о первом сайте научно-практической конференции в современной истории Абхазии.

"На сайте вы сможете ознакомиться с фотовыставкой "90-лет НИИЭПиТу: вчера, сегодня, завтра", и открытыми лекциями в АГУ доктора наук Зуева Виктора Абрамовича", — сказала Ирисова.

На конференцию, посвященную 90-летию НИИЭПиТа, ожидается приезд ученых из научных институтов России, Армении, Украины, Белоруссии.



