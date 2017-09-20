Каратаев о создании новой вакцины от коклюша: успешная работа

О совместной работе над противококлюшной вакциной Минздрава России и НИИЭПиТа АНА, на радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Геннадий Каратаев.
Пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер Ордена "Ахьдз-Апша" III степени Аида Ашхаруа ушла из жизни на 76 году жизни 20 сентября 2016 года.
В четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием передней части южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в среду 20 сентября.
Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.
Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.
За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Алматы ознакомился с результатом масштабной реконструкции городских улиц.
Картина "Кентавр" кыргызстанского режиссера Актана Арым Кубата поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Совместные учения Беларуси и России "Запад-2017" завершились, силы российских ВКС и Западного военного округа готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.
Спустя пять лет московский Театр Маяковского едет на гастроли в Латвию со спектаклем, который завоевал три премии "Золотая маска".
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков понадеялся, что президент Литвы Даля Грибаускайте изменит мнение об учениях "Запад-2017".
Землетрясения и техногенные катастрофы: в молдавской столице проходят международные учения экстренных служб "EUMOLDEX 2017".
Граждане Таджикистана могут посетить без визы 54 страны, по этому показателю республика занимает 71-е место, лидеры – Германия и Сингапур.
В первом полугодии 2017 года мигранты из Узбекистана чаще покидали Россию, чем приезжали в нее, во многом это стало результатом финансового кризиса.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на 72-ой Генассамблее ООН, рассказав мировым лидерам о глобальных проблемах через призму эстонской истории.
Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.
Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.
За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.