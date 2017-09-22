Кецба о I съезде народов без государственности: выступил с революционной идеей

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Разум и предрассудки: фильм "Ведьма" Илоны Хварцкия Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по новеллам Михаила Лакрба. О том, как проходили съемки по новелле "Ведьма", рассказала корреспонденту Sputnik молодой режиссер Илона Хварцкия. 15

Репетиция военного парада ко Дню Победы прошла в Сухуме Торжественный военный парад в честь 24-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2017 года. 10