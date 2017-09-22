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Вахтанг Кецба

Кецба о I съезде народов без государственности: выступил с революционной идеей

© Sputnik.
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Об участии 22 сентября 1990 года в Первом съезде представителей национально-государственных и национально-территориальных образований и народов, не имеющих своей государственности, Sputnik рассказал кандидат юридических наук Вахтанг Кецба.

22 сентября 1990 года в Москве открылся Первый съезд представителей национально-государственных и национально-территориальных образований и народов, не имеющих своей государственности. С докладом на форуме выступил представитель Народного Форума Абхазии, кандидат юридических наук Вахтанг Кецба. 




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