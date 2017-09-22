Гинзбург: сладкое надо есть в промежутках между пищей

Американские учёные выявили причину, по которой люди предпочитают сладкую пищу. Любовь к ней зависит от так называемых "тусклых" вкусовых рецепторов, которые ограничивают чувствительность к тем или иным вкусам. В итоге человек выбирает более насыщенную подсластителями и ароматизаторами пищу. Кроме того, со временем чувствительность к сахару снижается, что ведет к увеличению в рационе продуктов с его высоким содержанием.

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург сообщил радио Sputnik, что человек в состоянии "ничегонеделания" заедает или закуривает: "Если бы человек большей частью был бы занят, то у него не было бы замашки съедать быстрые углеводы. Потому что по факту это — как наркотик".

"Человек съел быстрые углеводы, и у него сразу поднимается настроение – ему становится хорошо. Но впоследствии это брожение и окисление дает глобального рода очень нехорошие последствия", — отметил Гинзбург.