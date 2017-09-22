Цвижба о 22 сентября 1992 года: на подлете к Сухуму на хвост сел грузинский вертолет

Две разные по своим свойствам воздушные массы существенно изменят погоду на Черноморском побережье Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Что подарили президенту Абхазии, который не прошел регистрацию, какой подарок профессор Борис Лапин назвал неоригинальным, и кому он подарил слона на торжественном закрытии юбилейной конференции НИИЭПиТа, читайте в материале корреспондента Sputnik Анжелики Бения.