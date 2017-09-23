Кварчия: более половины урожая ореха уничтожено

"На основе заключений приглашенных представителей Управления сельского хозяйства сделаны выводы, что более 50 % урожая ореха уничтожено. Для борьбы c мраморным клопом в галском районе были проведены мероприятия, но, по оценкам специалистов, они не привели к ощутимому результату. У наших итальянских друзей, которые приезжали к нам по этой проблеме, есть сбалансированное лекарство от этого насекомого, но надо исследовать, подойдет ли оно к нашему климату", — сказал Кварчия.