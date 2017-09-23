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Александр Калинин
© Фото: Facebook/Александр Калинин

Калинин: мигрантофобия в России пошла на спад благодаря СМИ

Радио
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Председатель Комиссии по миграционной политике правительства Москвы Александр Калинин на радио Sputnik отметил, что журналисты стали правильно подходить к подаче информации и не акцентируют внимание на национальности преступника и пострадавшего.

"Правительство Москвы очень эффективно реализовывает проект по информированию мигрантов 90180.ru, чтобы довести правовую информацию, чтобы мигранты оставались в рамках правового поля. Правительство Москвы работает в направлении адаптации мигрантов, если и есть проблемы в других регионах, то Москва идет впереди планеты всей", — сказал Калинин на радио Sputnik.

Он подчеркнул, что СМИ стали правильно подавать информацию, чтобы не акцентировать внимание на национальности преступника и, соответственно, не нагнетать обстановку со стороны СМИ.




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