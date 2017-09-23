Калинин: мигрантофобия в России пошла на спад благодаря СМИ

Он подчеркнул, что СМИ стали правильно подавать информацию, чтобы не акцентировать внимание на национальности преступника и, соответственно, не нагнетать обстановку со стороны СМИ.
Председатель Комиссии по миграционной политике правительства Москвы Александр Калинин на радио Sputnik отметил, что журналисты стали правильно подходить к подаче информации и не акцентируют внимание на национальности преступника и пострадавшего.
Он подчеркнул, что СМИ стали правильно подавать информацию, чтобы не акцентировать внимание на национальности преступника и, соответственно, не нагнетать обстановку со стороны СМИ.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.