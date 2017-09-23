Калинин: мигрантофобия в России пошла на спад благодаря СМИ

Председатель Комиссии по миграционной политике правительства Москвы Александр Калинин на радио Sputnik отметил, что журналисты стали правильно подходить к подаче информации и не акцентируют внимание на национальности преступника и пострадавшего.