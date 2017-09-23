Агрба: часы столичной башни запустим после восстановления каркаса

После последнего шквального ветра, обрушившегося на Сухум, состояние башни городской администрации, в которой установлены часы, стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня.
Заработают ли вновь часы на башне администрации города Сухума, Sputnik Абхазия рассказал директор Государственного управления "Горстрой" Тимур Агрба.
После последнего шквального ветра, обрушившегося на Сухум, состояние башни городской администрации, в которой установлены часы, стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня.
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.