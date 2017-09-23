Агрба: часы столичной башни запустим после восстановления каркаса

"Проблема в том, что несущим конструкциям больше полувека, и они потеряли несущую способность. Каркас деревянный, он сгнил. Было принято решение о демонтажных работах. Весь механизм часов должен быть извлечен из этого каркаса, а потом мы восстановим новый каркас и запустим часы", – сказал Агрба.

После последнего шквального ветра, обрушившегося на Сухум, состояние башни городской администрации, в которой установлены часы, стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня.



