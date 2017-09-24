17:00 24 Сентября 2017
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Дмитрий Егорченков
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Егорченков: глобализированный мир начинает распадаться

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В студии радио Sputnik политолог, директор Института Стратегических Исследований и Прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков размышлял о начале распада глобализированного мира.

"По оценке международных экспертов, глобализированный мир без нашего участия начинает распадаться на региональные, гравитационные центры силы, которые дальше между собой будут конкурировать", — сказал в интервью Sputnik Абхазия директор Института Стратегических Исследований и Прогнозов РУДН. 




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