Егорченков: глобализированный мир начинает распадаться

В студии радио Sputnik политолог, директор Института Стратегических Исследований и Прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков размышлял о начале распада глобализированного мира.

"По оценке международных экспертов, глобализированный мир без нашего участия начинает распадаться на региональные, гравитационные центры силы, которые дальше между собой будут конкурировать", — сказал в интервью Sputnik Абхазия директор Института Стратегических Исследований и Прогнозов РУДН.