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Максим Прощенко
© Фото: из личного архива Максима Прощенко

Прощенко: скандинавская ходьба с легкостью заменит силовые и кардиотренировки

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Скандинавская ходьба может заменить десяток тренажеров, считают эксперты. Для чего нужны палки, и как заняться лыжной гонкой без лыж, рассказал инструктор Максим Прощенко.

"В наш век люди стали чаще болеть от того, что получают меньше физических нагрузок, которые нам необходимы, как вода, еда, воздух, солнечный свет. Скандинавская ходьба — доступный вид активности по сравнению с силовыми тренировками, активным бегом, но это все равно тренировка. Усилия прикладываются, но, поскольку нагрузка распределяется по всему телу, нет ощущения концентрированной усталости. Опора на палки позволяет снизить нагрузку на суставы ног и позвоночник на 30%", — прокомментировал Sputnik Казахстан Максим Прощенко.

По словам инструктора, у скандинавской ходьбы есть много общего с плаванием. Слушайте полный комментарий инструктора в аудиофайле. Палки в руки и вперед!


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