Прощенко: скандинавская ходьба с легкостью заменит силовые и кардиотренировки

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Амина Аншба заняла второе место на взрослом турнире в Анталье Абхазская теннисистка Амина Аншба принимала участие во взрослом женском турнире по теннису в Анталье, который проходил с 18 по 24 сентября. 14

Биение сердца и свадебный танец: как глухие "слышат" мир Международный день глухих отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, в этом году дата выпала на 24 число. 20