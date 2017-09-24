Шоуа об "Инвестициях в человеческий капитал": ознакомились с электронным документооборотом

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Главный специалист отдела внешне-экономических связей инвестиционной политики министерства экономики Абхазии Нодар Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о работе программы "Инвестиции в человеческий капитал 2017".