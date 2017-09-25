Профессор Хавинсон: узнаем гены длительной жизни





"Мы узнали, что в Абхазии около тысячи человек долгожителей и 16 человек, которые превзошли рубеж в сто лет, а одной женщине исполнилось 112 лет. Сейчас мы будем изучать генетический паспорт и узнавать, какие же гены наиболее благоприятны для длительной жизни, а какие не очень", — сказал Хавинсон.