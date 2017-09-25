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Анри Адлейба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Анри Адлейба об автопробеге к Дню освобождения Сухума: дети смогут разукрасить взрослые машины

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Главным специалистом комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Анри Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о деталях автопробега, приуроченного к Дню освобождения Сухума.

"Автопробег  - это ключевое мероприятие. Будет возможность разукрасить свои автомашины в цвета абхазского флага специальной меловой краской.  Маршрут будет проложен по центральной трассе до въезда в Сухум, возвратимся в центр города  - Парк Славы, а  оттуда, развернув национальный флаг, пронесем его к драмтеатру", —  сказал Адлейба.

Главным специалистом комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Анри Адлейба также добавил, что в день автопробега 27 сентября будут открыты спортивные площадки, ребята будут играть на акустических инструментах, будет аквагрим, а на площадке  у драмтеатра — развлекательная танцевальная программа.  





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