Анри Адлейба об автопробеге к Дню освобождения Сухума: дети смогут разукрасить взрослые машины

Главным специалистом комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Анри Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о деталях автопробега, приуроченного к Дню освобождения Сухума.

"Автопробег - это ключевое мероприятие. Будет возможность разукрасить свои автомашины в цвета абхазского флага специальной меловой краской. Маршрут будет проложен по центральной трассе до въезда в Сухум, возвратимся в центр города - Парк Славы, а оттуда, развернув национальный флаг, пронесем его к драмтеатру", — сказал Адлейба.

Главным специалистом комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Анри Адлейба также добавил, что в день автопробега 27 сентября будут открыты спортивные площадки, ребята будут играть на акустических инструментах, будет аквагрим, а на площадке у драмтеатра — развлекательная танцевальная программа.



