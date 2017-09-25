Анри Адлейба об автопробеге к Дню освобождения Сухума: дети смогут разукрасить взрослые машины

Главным специалистом комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Анри Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о деталях автопробега, приуроченного к Дню освобождения Сухума.
Анри Адлейба об автопробеге, приуроченного к освобождению Сухума
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"Автопробег - это ключевое мероприятие. Будет возможность разукрасить свои автомашины в цвета абхазского флага специальной меловой краской. Маршрут будет проложен по центральной трассе до въезда в Сухум, возвратимся в центр города - Парк Славы, а оттуда, развернув национальный флаг, пронесем его к драмтеатру", — сказал Адлейба.
Главным специалистом комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Анри Адлейба также добавил, что в день автопробега 27 сентября будут открыты спортивные площадки, ребята будут играть на акустических инструментах, будет аквагрим, а на площадке у драмтеатра — развлекательная танцевальная программа.
В Госкомитете по репатриации прошла встреча с представителями абхазской диаспоры из Турции, которые прибыли в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.