Кобахия: в восстановленной Чечне проблема с культурным наследием

Об участии в международная научно-практической конференции "Кавказ на стыке Европы и Азии", прошедшей в Грозном, радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.
Премьерой спектакля "Ревизор" по пьесе Гоголя 26 октября откроется 37 театральный сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
В Госкомитете по репатриации прошла встреча с представителями абхазской диаспоры из Турции, которые прибыли в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.
Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).
Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.
В Алматы обнаружили подпольный цех по сборке iPhone: смартфоны собирались из оригинальных материнских плат и поддельных комплектующих.
Жители Бишкека встревожены нехваткой некоторых видов угля и опасаются, что не смогут запасти достаточное количество топлива на зимний сезон.
Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, в том числе об оказании аварийной помощи друг другу.
В Латвии поняли, что Россия выполняет свои обещания по сокращению транзита: грузооборот Рижского порта в этом году сократился почти на 5 процентов.
Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки, дающие возможность работающим бабушками и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за внуками.
Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область.
Причиной аварийной посадки самолета рейса из Хорога в Душанбе авиакомпании "Таджик Эйр" стала неполадка одного из двигателей.
В Узбекистане с 1 октября будет введена новая рейтинговая система оценки работы врачей, медсестер и медицинских учреждений.
В Таллинне открывается XI Международный фестиваль "Петербургский театральный сезон": зрителям представят постановки трех театров Северной столицы.
МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.
Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).
Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.