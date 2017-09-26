Шоуа об "Инвестициях в человеческий капитал": ознакомились с электронным документооборотом

По словам Шоуа, следующая поездка состоится в город Белгород.
Главный специалист отдела внешне-экономических связей инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Нодар Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о работе программы "Инвестиции в человеческий капитал 2017".
По словам Шоуа, следующая поездка состоится в город Белгород.
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Связисты российской военной базы в Южной Осетии в ходе плановых учений освоили новый телекоммуникационный комплекс «Редут-2УС».
Каждый третий турист, приехавший в Азербайджан с начала года, был россиянином – граждане России лидируют по количеству посещений страны.
Как референдум о независимости, прошедший в Иракском Курдистане, отразится на Армении рассказывает востоковед Вардан Восканян.