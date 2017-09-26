Ахуба: на конференции НИИЭПиТа заключили договоры с вузами России





"Конференция имела небывалый успех для научного мира Абхазии. Судя по количеству гостей конференции из-за рубежа, можно говорить о том, что это получит продолжение. Были заключены контракты в рамках конференции", — рассказала Лариса Ахуба.