Онопко: похоже Саакашвили метит в президенты Украины

Кроме того, он собирается отстаивать в суде свое украинское гражданство и жить на Украине до "полной победы народа".
Политолог Олег Онопко прокомментировал для радио Sputnik действия Михаила Саакашвили в Украине.
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что народ Украины "подвинет" всех членов кабмина. Политолог Олег Онопко о действиях Саакашвили в Украине для радио Sputnik.
Кроме того, он собирается отстаивать в суде свое украинское гражданство и жить на Украине до "полной победы народа".
Политолог Олег Онопко прокомментировал для радио Sputnik действия Михаила Саакашвили в Украине.
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В Северной Осетии опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможной отставке главы республики Вячеслава Битарова.
В Хызинском районе Азербайджана начинается восстановление домов, разрушенных взрывом и пожаром на оружейном складе министерства обороны.
Армения заняла десятое место в списке самых популярных направлений поездок из России – таковы данные исследования, проведенного турсервисом.