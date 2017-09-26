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Олег Онопко. АРХИВНОЕ ФОТО
© Фото: Из личного архива Олега Онопко

Онопко: похоже Саакашвили метит в президенты Украины

Радио
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Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что народ Украины "подвинет" всех членов кабмина. Политолог Олег Онопко о действиях Саакашвили в Украине для радио Sputnik.

Это должно произойти в результате митингов в Киеве, которые запланированы на 17 октября. Пока же Саакашвили собирается посетить Львов в поисках единомышленников.

Кроме того, он собирается отстаивать в суде свое украинское гражданство и жить на Украине до "полной победы народа". 

Политолог Олег Онопко прокомментировал для  радио Sputnik действия Михаила Саакашвили в Украине.


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