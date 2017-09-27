27 сентября 1992 года: как оператор Гарри Аристава понял, что война надолго

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
Более 100 тысяч пассажиров приобрели билеты "ВИМ-Авиа", однако сама авиакомпания не может возместить данные убытки.
Ранее США ввели новые санкции против Венесуэлы, согласно которым американским компаниям запретили сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно.
Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание четырех жилых домов, возникшее из-за попадания боеприпасов.
В Северной Осетии опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможной отставке главы республики Вячеслава Битарова.
В Хызинском районе Азербайджана начинается восстановление домов, разрушенных взрывом и пожаром на оружейном складе министерства обороны.
Армения заняла десятое место в списке самых популярных направлений поездок из России – таковы данные исследования, проведенного турсервисом.
Учения разведчиков вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Боевое братство-2017" пройдут на двух полигонах Казахстана с 16 по 20 октября.
Госслужба исполнения наказаний Кыргызстана проводит массовый забег, в котором примут участие осужденные и сотрудники ведомства.
Ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси вынесен на рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко.
Рижанам придется терпеть вонь из порта еще 4,5 года: по распоряжению правительства, выбросы испарений химвеществ ограничат с 2022 года.
Суд Литвы в ускоренной форме рассмотрит дело в отношении гражданина России, который в пьяном виде перешел госграницу балтийской республики.
Президент Молдовы Игорь Додон обязан подписать законы, за которые повторно проголосовали депутаты, заявил спикер парламента республики Андриан Канду.
В Таджикистане стартовал второй этап операции "Нелегал-2017": МВД, Минтруда и различные службы будут искать иностранцев, нелегально находящихся в стране.
Торговый оборот между Узбекистаном и Россией по итогам 2017 года может вырасти до пяти миллиардов долларов, считают в министерстве внешней торговли.
Педагоги из крупнейшего района Таллинна – Ласнамяэ – с официальным визитом посетят Санкт-Петербург для обмена опытом в сфере образования.
В Северной Осетии опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможной отставке главы республики Вячеслава Битарова.
В Хызинском районе Азербайджана начинается восстановление домов, разрушенных взрывом и пожаром на оружейном складе министерства обороны.
Армения заняла десятое место в списке самых популярных направлений поездок из России – таковы данные исследования, проведенного турсервисом.