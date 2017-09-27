Саносян: "Своя игра" - гвоздь VII чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм

VII Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме с 7 по 8 октября. Что ждет его участников, Sputnik Абхазия рассказала председатель интеллектуально-творческого клуба "ДЮНА" Ася Саносян.
Клуб "Внедорожная Абхазия" завершил автопробег, приуроченный ко Дню освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Абхазскому поэту, публицисту, общественному и государственному деятелю Владимиру Зантария сегодня исполнилось 64 года. О жизненном пути и творчестве Владимира Зантария читайте в материале корреспондента Sputnik.
В День освобождения Сухума комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации организовал автопробег в память о погибших защитниках Абхазии в среду 27 сентября.
Южная Осетия станет участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи: республику будут представлять более 60 молодых людей.
Представители Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с работами на железнодорожном коридоре Баку-Тбилиси-Карс, который объединит Азию и Европу.
Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан возложил цветы к Мемориальному комплексу памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".
Казахстанских полицейских наказали после публикации российского блогера, сообщившем о "беспределе" со стороны правоохранителей.
На юго-западе Москвы обнаружено тело 33-летнего мужчины, предположительно, уроженца Кыргызстана, посольство проверяет эту информацию.
Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" задерживает вылеты регулярных рейсов на Калининград и Львов, пассажирам выдают сухой паек.
Латвийское предприятие, которое уже 8 лет пытается приобрести новые поезда, сообщило, что производитель "Ласточек" "Уральские локомотивы" отозвал свое предложение.
МИД России назвал "явным подлогом" слова президента Литвы Дали Грибаускайте о якобы полученном в 2010 году списке требований от Путина.
В кабинете министров Молдовы произошли кадровые перестановки: новый сотрудник правительства назначен по результатам публичного конкурса.
Народный артист СССР Джурабек Муродов выразил соболезнование таджикистанцам в связи с кончиной известного певца Душанбе Паллаева.
Американская корпорация, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s рассматривает возможности по выходу на рынок Узбекистана.
Одной из самых больших проблем для ведения бизнеса в Эстонии признан слишком большой процент населения с высшим образованием.
Южная Осетия станет участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи: республику будут представлять более 60 молодых людей.
Представители Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с работами на железнодорожном коридоре Баку-Тбилиси-Карс, который объединит Азию и Европу.
Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан возложил цветы к Мемориальному комплексу памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".