Саносян: "Своя игра" - гвоздь VII чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм





"Как и в прошлые годы, в официальную программу чемпионата войдут турниры по спортивному "Брейн-Рингу" и игре "Что? Где? Когда?", но есть и сюрпризы! В этом сезоне у каждого желающего появится возможность попробовать свои силы в "Своей игре". Уже сейчас можно подавать заявки и принимать участие в тренировочных играх", — рассказала Ася Саносян.