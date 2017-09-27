Толчин о турсезоне в Абхазии: пришлось снижать цены из-за конкуренции

О спросе на поездки в Абхазию среди российских туристов, радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель генерального директора НТК Интурист Сергей Толчин.

"Абхазия — одно из самых массовых туристических направлений по ближнему зарубежью для россиян. В прошлом году Абхазия показывала рекордные объемы, в этом – вынуждена была снижать цены", отметил Толчин.