Толчин о турсезоне в Абхазии: пришлось снижать цены из-за конкуренции

О спросе на поездки в Абхазию среди российских туристов, радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель генерального директора НТК Интурист Сергей Толчин.
Клуб "Внедорожная Абхазия" завершил автопробег, приуроченный ко Дню освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Абхазскому поэту, публицисту, общественному и государственному деятелю Владимиру Зантария сегодня исполнилось 64 года. О жизненном пути и творчестве Владимира Зантария читайте в материале корреспондента Sputnik.
В День освобождения Сухума комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации организовал автопробег в память о погибших защитниках Абхазии в среду 27 сентября.
Южная Осетия станет участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи: республику будут представлять более 60 молодых людей.
Представители Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с работами на железнодорожном коридоре Баку-Тбилиси-Карс, который объединит Азию и Европу.
Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан возложил цветы к Мемориальному комплексу памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".
Казахстанских полицейских наказали после публикации российского блогера, сообщившем о "беспределе" со стороны правоохранителей.
На юго-западе Москвы обнаружено тело 33-летнего мужчины, предположительно, уроженца Кыргызстана, посольство проверяет эту информацию.
Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" задерживает вылеты регулярных рейсов на Калининград и Львов, пассажирам выдают сухой паек.
Латвийское предприятие, которое уже 8 лет пытается приобрести новые поезда, сообщило, что производитель "Ласточек" "Уральские локомотивы" отозвал свое предложение.
МИД России назвал "явным подлогом" слова президента Литвы Дали Грибаускайте о якобы полученном в 2010 году списке требований от Путина.
В кабинете министров Молдовы произошли кадровые перестановки: новый сотрудник правительства назначен по результатам публичного конкурса.
Народный артист СССР Джурабек Муродов выразил соболезнование таджикистанцам в связи с кончиной известного певца Душанбе Паллаева.
Американская корпорация, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s рассматривает возможности по выходу на рынок Узбекистана.
Одной из самых больших проблем для ведения бизнеса в Эстонии признан слишком большой процент населения с высшим образованием.
Южная Осетия станет участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи: республику будут представлять более 60 молодых людей.
Представители Азербайджана, Грузии и Турции ознакомились с работами на железнодорожном коридоре Баку-Тбилиси-Карс, который объединит Азию и Европу.
Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан возложил цветы к Мемориальному комплексу памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".