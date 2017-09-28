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Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев
© Sputnik. Александр Натрускин

Шмелев: договор Грузии с Абхазией о неприменении силы маловероятен

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Насколько реально подписание соглашения о неприменении силы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, Sputnik Абхазия прокомментировал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

26 сентября статс-секретарь–заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН Турунена и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Бэхлера.

Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, об обстановке на государственных границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда в Женеве, запланированного на 10–11 октября текущего года. 

Российская сторона указала на опасность активизации в регионе блока НАТО. Участники встречи подтвердили общее намерение активно содействовать деполитизации работы женевского формата с целью выхода на конкретные результаты, в первую очередь в области региональной безопасности.

Насколько реально подписание соглашения о неприменении силы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, Sputnik Абхазия прокомментировал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.  





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