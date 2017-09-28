Шмелев: договор Грузии с Абхазией о неприменении силы маловероятен

Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, об обстановке на государственных границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда в Женеве, запланированного на 10–11 октября текущего года.
Российская сторона указала на опасность активизации в регионе блока НАТО. Участники встречи подтвердили общее намерение активно содействовать деполитизации работы женевского формата с целью выхода на конкретные результаты, в первую очередь в области региональной безопасности.
Насколько реально подписание соглашения о неприменении силы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, Sputnik Абхазия прокомментировал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.