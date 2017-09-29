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Татьяна Козман
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Козман: воспитание вундеркинда не должно быть самоцелью родителей

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О плюсах и минусах раннего развития ребенка в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала известный в Кишиневе практикующий психолог Татьяна Козман.

Вероятно, поговорку "Дитя надо воспитывать, пока оно лежит поперек лавки", в наш переполненный информацией век многие родители стали воспринимать по-новому. Многие из взрослых эти слова стали связывать не только с формированием моральных устоев, но и интеллектуальным развитием своего ребенка, который, по их мнению, уже с малолетства должен уметь бегло читать и писать, владеть основами математики и даже иностранных языков.

Как не допустить перекосов в развитии детей, и является ли ранее образование залогом успеха будущего вашего ребенка, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Татьяна Козман.





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