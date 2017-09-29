Козман: воспитание вундеркинда не должно быть самоцелью родителей

Как не допустить перекосов в развитии детей, и является ли ранее образование залогом успеха будущего вашего ребенка, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Татьяна Козман.
О плюсах и минусах раннего развития ребенка в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала известный в Кишиневе практикующий психолог Татьяна Козман.
Как не допустить перекосов в развитии детей, и является ли ранее образование залогом успеха будущего вашего ребенка, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Татьяна Козман.
Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Во Всемирный день сердца мы поговорили с самым известным кардиохирургом мира о его работе и достижениях в области кардиологии.
Делегация из ПМР во главе с ее президентом Вадимом Красносельским примет участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Продолжается ликвидация последствий взрыва на военном складе в Хызинском районе: саперы обнаружили более 200 неразорвавшихся снарядов.
В школе при филиале МГУ в Ереване откроют начальные классы, обучение ведется по спецпрограммам, чтобы подготовить учащихся к поступлению в вуз.
Морские штабы по борьбе с терроризмом на Каспии появятся в Казахстане: авторы инициативы обратились к международному опыту, в том числе России и США.
Пропавшую в горах Джалал-Абадской области туристку из Израиля ищут 77 человек, в том числе милиционеры и спасатели МЧС.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не душить в студентах "жилку вольнодумства" и вспомнил собственную молодость.
Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.
Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.
В Молдове объявлен "желтый код" в связи с заморозками: в утренние часы местами температура опустится до минус одного градуса по Цельсию.
Школа при Минобороны РФ в Душанбе первой из российских учебных заведений за рубежом присоединилась к военно-патриотическому движению "Юнармия".
Ташкентский государственный юридический университет и Школа права Бостонского колледжа подписали меморандум о взаимопонимании.
У монумента погибшим на пароме "Эстония" в Таллинне зажгли свечи памяти: 23 года назад произошло крупнейшее в Европе кораблекрушение.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Продолжается ликвидация последствий взрыва на военном складе в Хызинском районе: саперы обнаружили более 200 неразорвавшихся снарядов.
В школе при филиале МГУ в Ереване откроют начальные классы, обучение ведется по спецпрограммам, чтобы подготовить учащихся к поступлению в вуз.