Барциц: судебные приставы России окажут помощь абхазской службе

С 20 по 23 сентября в Суздале прошла VIII международная научно-практическая конференция по вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов "Информационные технологии в сфере принудительного исполнения", участие в которой принимала делегация из Абхазии.

"В конференции принимали участие 28 стран. Во всех этих странах служба судебных приставов – одна из ведущих. Наши коллеги были удивлены, что в независимой Абхазии до 2017 года не было службы судебных исполнителей. Руководство федеральной службы судебных приставов России нас очень тепло приняло и обещало помочь в материальном, нормативно-правовом и техническом снабжении", — сообщил Зураб Барциц.