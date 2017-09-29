Одинцова о премьере "Софички": студенты "Щуки" справились с задачей

О спектакле "Софичка", премьера которого прошла 28 сентября в учебном театре Института имени Бориса Щукина, Sputnik Абхазия рассказала руководитель абхазской студии Елена Одинцова.
Во Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября, главный кардиолог страны Людмила Отырба рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава, почему жители республики так часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и как важно не упустить драгоценное время.
На Черноморском побережье Абхазии погода будет стабильной благодаря малоподвижному антициклону над европейской частью России, а также теплому сектору южного циклона.
Sputnik попросил самого известного российского врача-кардиохирурга во Всемирный день сердца дать советы, которым должны следовать люди, чтобы их сердца оставались здоровыми.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.
Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.
В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.
Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала возмутительным выдворение из Молдовы журналистки Дарьи Асламовой.
Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.
Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.
Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.