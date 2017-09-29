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Елена Одинцова
© Фото: Елена Бекиш

Одинцова о премьере "Софички": студенты "Щуки" справились с задачей

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О спектакле "Софичка", премьера которого прошла 28 сентября в учебном театре Института имени Бориса Щукина, Sputnik Абхазия рассказала руководитель абхазской студии Елена Одинцова.

"Мы очень хотим еще выпустить несколько новых спектаклей. Ребята постепенно входят во вкус этой работы. Сейчас они уже очень много умеют", — рассказал Елена Одинцова. 


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