Одинцова о премьере "Софички": студенты "Щуки" справились с задачей





"Мы очень хотим еще выпустить несколько новых спектаклей. Ребята постепенно входят во вкус этой работы. Сейчас они уже очень много умеют", — рассказал Елена Одинцова.