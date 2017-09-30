Вадим Красносельский: абхазский народ не кичится боевыми подвигами

В студии радио Sputnik Абхазия президент Преднистровской Молдавской республики Вадим Красносельцев об участии в торжествах в честь годовщины победы народа Абхазии в Отечественно войне 1992-1993 годов.

"Участвуя в праздничных мероприятиях, я обратил внимание, что вся история Абхазии разделена на до и после войны. Но я ухватил своим взглядом, что абхазский народ не кичится своими боевыми подвигами", рассказала Вадим Красносельский в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

Полную версию интервью с президентом ПМР слушайте в эфире радио Sputnik в 18:30 30 сентября.



