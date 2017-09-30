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Вадим Красносельский
© Sputnik. Константин Грецов

Вадим Красносельский: абхазский народ не кичится боевыми подвигами

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Темы:
Визит президента ПМР в Абхазию на празднование Дня Победы (14)
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В студии радио Sputnik Абхазия президент Преднистровской Молдавской республики Вадим Красносельцев об участии в торжествах в честь годовщины победы народа Абхазии в Отечественно войне 1992-1993 годов.

"Участвуя в праздничных мероприятиях, я обратил внимание, что вся история Абхазии разделена на до и после войны. Но я ухватил своим взглядом, что абхазский народ не кичится своими боевыми подвигами", рассказала Вадим Красносельский в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.  

Полную версию интервью с президентом ПМР слушайте в эфире радио Sputnik в 18:30 30 сентября. 


Темы:
Визит президента ПМР в Абхазию на празднование Дня Победы (14)

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