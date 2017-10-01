Жемчугов: все страны должны прийти к общей позиции по борьбе с ВИЧ

При дефиците какого-либо витамина, вы можете ничего и не почувствовать, а вот, например, ногти, кожа и волосы непременно начнут сигнализировать об авитаминозе. Каким образом самостоятельно понять, что у вас или вашего ребенка снижено количество определенного витамина и что делать в таких ситуациях – в справке Sputnik.

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