Максим Скулачев: молодость человека в среднем длится до 45 лет

До какого возраста длится молодость и есть ли способы борьбы со старением, в международный день пожилых людей на радио Sputnik рассказывает ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
Министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.
Турецкий лидер выразил свою обеспокоенность "попустительством по отношению к терроризму" со стороны противников вступления Турции в Евросоюз.
При дефиците какого-либо витамина, вы можете ничего и не почувствовать, а вот, например, ногти, кожа и волосы непременно начнут сигнализировать об авитаминозе. Каким образом самостоятельно понять, что у вас или вашего ребенка снижено количество определенного витамина и что делать в таких ситуациях – в справке Sputnik.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.
Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.
В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.
Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала возмутительным выдворение из Молдовы журналистки Дарьи Асламовой.
Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.
Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.
Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.