Алхас Шамба о боях за Гагру: зашли в город после лобовой атаки БМП

Президент ПМР Вадим Красносельский в эксклюзивном интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как прошел его визит в Абхазию, об участии в торжествах в честь годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие соглашения были подписаны между двумя республиками, о российских миротворцах в Приднестровье и об отношениях в Молдовой.

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