Иосиф Кобзон: современной молодежи не хватает внимания взрослых

Знаменитый певец и российский государственный деятель Иосиф Кобзон в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказал о том, чего сегодня больше всего не хватает молодежи.