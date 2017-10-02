Барциц: судебным исполнителям оказывают сопротивление при выселении

Руководитель службы судебных исполнителей Абхазии Зураб Барциц о трудностях, которые приходится преодолевать на первом этапе работы структуры, для радио Sputnik Абхазия.

"Люди с неохотой идут работать в такую структуру, потому что работа связана с конфликтами, которые тяжело урегулировать. При выселении людей, незаконно проживающих в помещениях, приходится обращаться в Министерство внутренних дел за силовой поддержкой. Должники пренебрегают законом, собирают своих родственников, оказывают прямое сопротивление", — рассказал Зураб Барциц.