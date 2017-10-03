Лепехин: признание Каталонии приблизит признание Абхазии и Южной Осетии

События в Курдистане и Каталонии показывают двусмысленность позиции Евросоюза в части признания новых независимых территорий, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Если представить, что каталонцы эту ситуацию де-факто приведут в ситуацию де-юро. А это прямой сигнал к тому, что если Евросоюз признает самоопределение Каталонии, после этого он должен признать и самоопределение Абхазии и Южной Осетии", отметил эксперт.

В воскресенье в Каталонии состоялся референдум о выходе из состава Испании. А за неделю до этого аналогичный референдум (о выходе из состава Ирака) состоялся в Иракском Курдистане.



