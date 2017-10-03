Лепехин: признание Каталонии приблизит признание Абхазии и Южной Осетии

В воскресенье в Каталонии состоялся референдум о выходе из состава Испании. А за неделю до этого аналогичный референдум (о выходе из состава Ирака) состоялся в Иракском Курдистане.
События в Курдистане и Каталонии показывают двусмысленность позиции Евросоюза в части признания новых независимых территорий, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
В воскресенье в Каталонии состоялся референдум о выходе из состава Испании. А за неделю до этого аналогичный референдум (о выходе из состава Ирака) состоялся в Иракском Курдистане.
Пресс-конференция о деятельности и кадровых перестановках в КБФ "Ашана" прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 3 октября.
Похоронный ритуал в Абхазии – дело крайней важности, и не только для семьи покойного, но и для всех, кто имеет, а иногда и не имеет, отношения к самому усопшему, к членам его семьи, к их дальним и очень дальним родственникам и даже к их соседям. Детали в материале колумниста Sputnik Изольды Хагба.
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Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?
Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.