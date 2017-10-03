15:10 03 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik.

Лепехин: признание Каталонии приблизит признание Абхазии и Южной Осетии

Радио
Получить короткую ссылку
3710

События в Курдистане и Каталонии показывают двусмысленность позиции Евросоюза в части признания новых независимых территорий, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Если представить, что каталонцы эту ситуацию де-факто приведут в ситуацию де-юро. А это прямой сигнал к тому, что если Евросоюз признает самоопределение Каталонии, после этого он должен признать и самоопределение Абхазии и Южной Осетии", отметил эксперт. 

В воскресенье в Каталонии состоялся референдум о выходе из состава Испании. А за неделю до этого аналогичный референдум (о выходе из состава Ирака) состоялся в Иракском Курдистане.


По теме

Эксперт: каталонцы и курды повышают шансы на признание Абхазии и Южной Осетии
Мартынов о выборах в Каталонии: пройдена точка невозврата



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Эрик Пухаев
    Не дождетесь!

    Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что не собирается уходить со своего поста.

  • Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Важный визит

    Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?

  • Левон Аронян
    Шахматная королева

    Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.

  • Члены радикальной националистической группировки Tēvijas sargi (Стражи Отечества)
    «Стражи отечества»

    Полиция безопасности Латвии оценит деятельность антимигрантской организации «Стражи Отечества» после акции запугивания в центре содержания беженцев.

  • Поле залитое водой, архивное фото
    ЧП для помощи

    Для получения помощи Евросоюза Литва планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей стране.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
    В ожидании роста

    Специалисты Всемирного банка рассчитали, что молдавская экономика вырастет в 2017 году на 3,5%, а бедные люди слегка разбогатеют.

  • Эрик Пухаев
    Не дождетесь!

    Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что не собирается уходить со своего поста.

  • Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Важный визит

    Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?

  • Левон Аронян
    Шахматная королева

    Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скачки на Бзыбском ипподроме
Абхазия на коне: скачки в Бзыпте
Очевидец снял, как корова сбила женщину в центре Бишкека. Животное поймали
В сеть попало видео, как корова сбила женщину в центре Бишкека
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России
Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России

Соцсети

Sputnikabkhazia