Барциц об участии Абхазии в "Золотой осени 2017": представим 15 компаний

Похоронный ритуал в Абхазии – дело крайней важности, и не только для семьи покойного, но и для всех, кто имеет, а иногда и не имеет, отношения к самому усопшему, к членам его семьи, к их дальним и очень дальним родственникам и даже к их соседям. Детали в материале колумниста Sputnik Изольды Хагба.

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