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Олег Барциц

Барциц об участии Абхазии в "Золотой осени 2017": представим 15 компаний

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Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, примут участие в XVIII Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017", которая открывается 4 октября в Москве на ВДНХ.

"Абхазия является одним из законодателей мод в этой выставочной деятельности. В этом году решили сделать акцент на деловой программе форума. 15 компаний принимают участие в этом году в выставке", — рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия. 




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