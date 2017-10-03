Шакая об итогах работы "Ашаны": 114 спасенных детей

Как зародилась идея создать в Абхазии КБФ "Ашана", что удалось сделать за 6 лет и какие идеи предстоит воплотить в жизнь, на радио Sputnik Абхазия рассказал учредитель фонда Беслан Шакая.