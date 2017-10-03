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Беслан Шакая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шакая об итогах работы "Ашаны": 114 спасенных детей

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Как зародилась идея создать в Абхазии КБФ "Ашана", что удалось сделать за 6 лет и какие идеи предстоит воплотить в жизнь, на радио Sputnik Абхазия рассказал учредитель фонда Беслан Шакая.

"Результат деятельности фонда "Ашана" на сегодня достаточно высокий – 114 спасенных детей и свыше 200 оплаченных курсов лечения. Мы хотим создать новый проект, в котором объединим всех абхазов мира", — рассказал Беслан Шакая.

Подробности беседы слушайте в подкасте. 

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