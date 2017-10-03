Аббас Джума: терроризм распространяется в интернете как вирус

О роли интернета в распространении мирового терроризма на радио Sputnik говорит журналист-международник Аббас Джума.
Участники проекта "Ты супер! Танцы" из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба вместе с представителями абхазской диаспоры в Москве сходили в океанариум и на экшн-фильм "Кингсман".
"Группами смерти" в социальных сетях руководят обеспеченные молодые люди в возрасте от 13 до 25 лет, рассказал начальник управления "К" МВД Алексей Мошков.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию, прибывшую в страну из Республики Сербской.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.
Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.
Причиной обрушения плиты перекрытия в школе в Карагандинской области могло стать нарушение правил и техники безопасности строительных работ.
Житель Иссык-Кульской области Кыргызстана пытался обменять два мешка марихуаны на иномарку, незадачливого "покупателя" задержали.
В программе главного фестиваля аграриев Беларуси – чемпионат по пряничным шахматам, поросячьи бега и аналог баварского Октоберфеста.
Подержанные австрийские гаубицы, прибывшие накануне в Лиепайский порт, больше подойдут историческому музею, считает военный эксперт.
Ежегодные учения противотанковых подразделений пройдут в Литве при участии военных Германии и Норвегии с 6 по 15 октября.
Посол России в Молдове посетил Гагаузию и передал в дар пожилым жителям медицинское оборудование, инвалидные коляски и материальную помощь.
В Таджикистане при получении взятки в полмиллиона долларов задержан замначальника управления Министерства экономического развития и торговли.
Узбекистан намерен увеличить ежегодный объем поставок овощей и фруктов в Россию до одного миллиарда долларов
Власти Таллинна защитят пешеходов от возможных попыток террористов въехать на машине в толпу с помощью бетонных голубей и вазонов.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.
Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.
Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.