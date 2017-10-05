Симоньян: США оказывают давление только на RT и Sputnik

О деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории России в интервью Sputnik рассказала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

"Мы отдаем себе отчет, что это часть внутриполитической драмы, которая разворачивается сейяас США. В этой истории много аспектов, в том числе "выдавливание" мягкой силы России из США. Им нужно доказать нелегитимность Трампа", — отметила Маргарита Симоньян в интервью Sputnik.

Сегодня в Совете Федерации прошло заседание, посвященное инициативе законодателей США, согласно которой американские операторы смогут отказывать российским компаниям в трансляции телепрограмм на территории страны.

Ситуацию прокомментировала главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.



