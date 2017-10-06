Амина Аншба: готовлюсь к турниру по теннису в Санта-Маргарите

Об участии в Международном взрослом женском турнире по теннису, который проходил в Турции и о своих дальнейших планах, Sputnik Абхазия рассказала теннисистка Амина Аншба.





"В Турции на турнирах я заняла три вторых места. Это были непростые для меня турниры. Все игроки достаточно хорошего уровня, есть к чему стремиться. У меня есть цель закончить год в топ-300. И сейчас я сделаю все, чтобы реализовать эту цель", — рассказала Амина Аншба в интервью ведущей Sputnik Абхазия Белла Кварчия.