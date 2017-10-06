Куджба: надеюсь, что в Каталонии до войны дело не дойдет

Представитель Абхазии в Каталонии Хусам Куджба в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации в Каталонии после референдума о независимости от Испании.

"Вчера ночью президент Каталонии объявил о том, что будет объявлена независимость Каталонии 9 октября. Не знаю, какие последствия могут быть, но будем надеяться, что до войны дело не дойдет. К сожалению были такие примеры, когда все начиналось на таком масштабе, и это приводило к печальным последствиям", — отметил он.

На референдуме за отделение Каталонии от Испании 90% проголосовавших высказались за независимость в воскресенье 1 октября.



